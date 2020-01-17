В Татарстане пожарные спасли из горящего здания охранницу Fix Price
В Зеленодольске пожарные спасли из горящего магазина Fix Price охранницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Пожар в здании на улице Заикина произошел сегодня утром. В магазине, где располагается Fix Price, загорелись потолочные перекрытия на площади в 60 квадратных метров.
Пожарные обнаружили в здании женщину-охранника. Ее вывели на улицу и передали медикам, передает «Татар-информ».
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