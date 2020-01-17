В Татарстане пожарные спасли из горящего здания охранницу Fix Price

Фото: МЧС по РТ ( архив)

В Зеленодольске пожарные спасли из горящего магазина Fix Price охранницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар в здании на улице Заикина произошел сегодня утром. В магазине, где располагается Fix Price, загорелись потолочные перекрытия на площади в 60 квадратных метров.

Пожарные обнаружили в здании женщину-охранника. Ее вывели на улицу и передали медикам, передает «Татар-информ».

