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В Татарстане пожарные спасли из горящего здания охранницу Fix Price

09:18, 17.01.2020
В Татарстане пожарные спасли из горящего здания охранницу Fix Price
Фото: МЧС по РТ ( архив)

В Зеленодольске пожарные спасли из горящего магазина Fix Price охранницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар в здании на улице Заикина произошел сегодня утром. В магазине, где располагается Fix Price, загорелись потолочные перекрытия на площади в 60 квадратных метров.

Пожарные обнаружили в здании женщину-охранника. Ее вывели на улицу и передали медикам, передает «Татар-информ».

Происшествия Татарстан
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