Финские газоанализаторы не прошли проверку на прочность

Фото: Лилия Егорова

Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ ответила на официальный запрос «Реального времени» об итогах тестирования газоанализаторов компании «Аeromon » для измерения качества атмосферного воздуха.

Напомним, в декабре прошлого года финны представили в Нижнекамске свои последние разработки в сфере мониторинга воздуха. Закрепив на крыше передвижной экологической лаборатории измерительные датчики, специалисты проехали по городу и отобрали пробы воздуха. После чего сравнили полученные данные с местными показателями.

О результатах проб воздуха в Нижнекамске, отобранных с помощью иностранного оборудования, не сообщается. Однако, по мнению экологов, финские газоанализаторы оказались не приспособленными к климатическим и другим внешним факторам, влияющим на искажение результатов измерений (резкое изменение температур, влажность, снег, дождь). Среди минусов также высокая стоимость оборудования и затраты на его эксплуатацию, отсутствие свидетельства о включении в Государственный реестр средств измерений РФ.

Сейчас компания «Аeromon» занимается доработкой имеющегося газоанализатора, после чего будут проведены дополнительные испытания. К слову, во время тестирования приборы, принадлежащие Министерству экологии и природных ресурсов РТ, не зафиксировали превышения загрязняющих веществ в воздухе. А вот результаты проб финских датчиков «Реальному времени» так и не сообщили.

