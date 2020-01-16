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В Башкирии учредят новую памятную дату

19:55, 16.01.2020
В Башкирии учредят новую памятную дату
Фото: pixabay.com

В Башкирии появится новая памятная дата — в республике ежегодно будет отмечаться День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» будет рассматриваться на ближайшем заседании республиканского парламента 30 января.

«Мера нацелена на сохранение для потомков памяти о славном боевом прошлом дивизии, пропаганду ратных подвигов героев Великой Отечественной войны», — отметил председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев.

Всего в республике в настоящее время установлено шесть памятных дней. С учетом нового их будет семь.

Как отмечает пресс-служба Госсобрания Башкирии, дата для увековечения памяти 112-й Башкавдивизии выбрана не случайно. 13 ноября 1941 года Государственным комитетом обороны СССР было принято постановление о формировании национальных войсковых соединений, которое послужило основой для создания в том числе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Справка

12-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова одержала в годы Великой Отечественной войны ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. За проявленный героизм дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.
Дивизия принимала участие в Черниговско-Припятской операции, битве на Днепре, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях.

ОбществоИсторияКультура Башкортостан
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