В Башкирии учредят новую памятную дату

В Башкирии появится новая памятная дата — в республике ежегодно будет отмечаться День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» будет рассматриваться на ближайшем заседании республиканского парламента 30 января.

«Мера нацелена на сохранение для потомков памяти о славном боевом прошлом дивизии, пропаганду ратных подвигов героев Великой Отечественной войны», — отметил председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев.



Всего в республике в настоящее время установлено шесть памятных дней. С учетом нового их будет семь.

Как отмечает пресс-служба Госсобрания Башкирии, дата для увековечения памяти 112-й Башкавдивизии выбрана не случайно. 13 ноября 1941 года Государственным комитетом обороны СССР было принято постановление о формировании национальных войсковых соединений, которое послужило основой для создания в том числе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.