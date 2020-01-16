Татарстан — лидер ПФО по соотношению разводов и браков с показателем в 55%

В Татарстане зафиксирован 551 развод на 1 тысячу браков. Это самый высокий показатель в ПФО.

Как рассказали в Управлении ЗАГС кабмина РТ, за 2019 год в Татарстане зафиксировали 24 182 брака. При этом за тот же год зарегистрированы 13 316 разводов.

В управлении подчеркнули, что более 80% разводов оформлены по решениям судов.

Напомним, что в минувшем году в республике самый возрастной жених пошел под венец в 91 год. Среди невест возрастной рекорд поставила 81-летняя жительница Казани.