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В Татарстане самым возрастным жениху и невесте было 91 и 81 год

14:58, 16.01.2020
В Татарстане самым возрастным жениху и невесте было 91 и 81 год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Управлении ЗАГС кабмина РТ рассказали о самых возрастных женихе и невесте 2019 года. В Лениногорском районе в брак вступил местный житель, которому исполнился 81 год.

Также в возрасте 81 года решила выйти замуж жительница Казани, рассказали на коллегии ведомства.

Самым «зрелым» отцом в республике стал 63-летний аксубаевец, в семье которого в прошедшем году появился пятый ребёнок. Среди женщин лидирует жительница Набережных Челнов, которая родила первенца в 49 лет.

На итоговой коллегии было отмечено, что сохраняется тенденция увеличения возраста женщин, выступающих в брак. Только третьей части невест Татарстана — до 25 лет.

Общество Татарстан
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