В автобусах Казани нашли 30 фактов нарушений — среди них грязь между сиденьями и отсутствие формы у кондукторов
Контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту Казани по итогам проверки около 300 казанских автобусов с 13 по 15 января выявила 30 нарушений.
11 нарушений касались состояния салона автобуса (грязь между сиденьями, грязь за задними сиденьями, грязный потолок, мусор в салоне), 19 — культуры обслуживания (отсутствует утвержденная форма одежды у кондуктора и водителя).
В итоге на конечных остановках экипажи автобусов привели салоны общественного транспорта в порядок, ряд автобусов отправлены на мойку.
Внеплановые проверки общественного транспорта будут продолжены, сообщает Комитет по транспорту Казани.
Ранее полиция привлекла к штрафу водителя казанского автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.БизнесТранспорт Татарстан
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