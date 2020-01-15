В автобусах Казани нашли 30 фактов нарушений — среди них грязь между сиденьями и отсутствие формы у кондукторов

Контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту Казани по итогам проверки около 300 казанских автобусов с 13 по 15 января выявила 30 нарушений.

11 нарушений касались состояния салона автобуса (грязь между сиденьями, грязь за задними сиденьями, грязный потолок, мусор в салоне), 19 — культуры обслуживания (отсутствует утвержденная форма одежды у кондуктора и водителя).

В итоге на конечных остановках экипажи автобусов привели салоны общественного транспорта в порядок, ряд автобусов отправлены на мойку.

Внеплановые проверки общественного транспорта будут продолжены, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Ранее полиция привлекла к штрафу водителя казанского автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.