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В Казани полицейские оштрафовали водителя, объезжающего пробку по «встречке»

11:30, 14.01.2020 1
В Казани полицейские оштрафовали водителя, объезжающего пробку по «встречке»
Фото: архив

Полиция привлекла к штрафу водителя казанского автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.

Сам 29-летний водитель объяснил нарушение Правил дорожного движения нежеланием стоять в пробке на улице Закиева, передает пресс-служба МВД.

В отношении водителя автобуса составлен административный материал по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:52
    Водитель пунктуальный профессионал,регулярность движения выше ПДД.
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