В Казани полицейские оштрафовали водителя, объезжающего пробку по «встречке»
Полиция привлекла к штрафу водителя казанского автобуса, который выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.
Сам 29-летний водитель объяснил нарушение Правил дорожного движения нежеланием стоять в пробке на улице Закиева, передает пресс-служба МВД.
В отношении водителя автобуса составлен административный материал по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».Общество Татарстан
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