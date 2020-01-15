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Путин согласился, что одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд

13:05, 15.01.2020
Путин согласился, что одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию согласился с положением Конституции, что одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.

При этом он не считает его принципиальным.

Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.

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