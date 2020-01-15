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Владимир Путин согласился, что президент не должен занимать пост более двух сроков подряд

12:00, 15.01.2020 3

Прямая трансляция 16-го обращения президента России к парламенту страны

Владимир Путин согласился, что президент не должен занимать пост более двух сроков подряд
Фото: kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Впервые это произошло практически сразу после новогодних праздников. Сам перенос послания с конца февраля на середину января уже вызвал множество спекуляций. Многие предполагали, что 16-е обращение президента к парламенту будет «особенным» и «хорошим знаком для россиян». Так оно и вышло — по количеству важных для страны инициатив выступление Путина превзошло все ожидания. Среди важных новшеств — маткапитал уже при рождении первенца, бесплатное горячее питание для младших школьников, корректировки важной для бизнеса 210-й статьи в Уголовном кодексе, компенсации регионам двух третей выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета и многое другое. «Реальное время» провело текстовую трансляцию обращения российского лидера в режиме online.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Смотрим. Спасибо. На работе не послушаешь, почитать самое то
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  • Анонимно 12:11
    Включи субтитры на ютубе и почитай
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  • Анонимно 12:59
    каждый год касается одних и тех же проблем, а богатеют приближенные 50 человек, остальные уже давно крепостными стали даже не заметили...
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