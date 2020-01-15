Владимир Путин согласился, что президент не должен занимать пост более двух сроков подряд

Сегодня Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Впервые это произошло практически сразу после новогодних праздников. Сам перенос послания с конца февраля на середину января уже вызвал множество спекуляций. Многие предполагали, что 16-е обращение президента к парламенту будет «особенным» и «хорошим знаком для россиян». Так оно и вышло — по количеству важных для страны инициатив выступление Путина превзошло все ожидания. Среди важных новшеств — маткапитал уже при рождении первенца, бесплатное горячее питание для младших школьников, корректировки важной для бизнеса 210-й статьи в Уголовном кодексе, компенсации регионам двух третей выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета и многое другое. «Реальное время» провело текстовую трансляцию обращения российского лидера в режиме online.