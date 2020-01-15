В России изменят порядок приема в медицинские вузы
В России изменят порядок приема в медицинские вузы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
По его словам, бюджетные места должны стать целевыми. 70% мест по направлению «Лечебное дело» станут целевыми, по направлению «Педиатрия» — 75% мест.
Путин поручил также вплотную заняться решением жилищных проблем медиков на селе.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.ОбществоВластьОбразование
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