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В России изменят порядок приема в медицинские вузы

12:42, 15.01.2020
В России изменят порядок приема в медицинские вузы
Фото: kremlin.ru

В России изменят порядок приема в медицинские вузы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

По его словам, бюджетные места должны стать целевыми. 70% мест по направлению «Лечебное дело» станут целевыми, по направлению «Педиатрия» — 75% мест.

Путин поручил также вплотную заняться решением жилищных проблем медиков на селе.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию послания.

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