В России вновь начали расти цены на бензин

С 1 по 5 января потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%. Об этом сообщает Росстат.

Как отмечает «Интерфакс», в последний раз цены на бензин росли (на 0,1%) в период с 23 по 29 июля 2019 года. При этом цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в России выросли в 2019 году на 1,9%. Это самый низкий показатель за 11 лет.