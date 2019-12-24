«Известия»: рост цен на бензин в 2019 году станет самым низким за 11 лет

Цены на бензин в России выросли в 2019 году на 1,9%. Это самый низкий показатель за 11 лет.

Такие расчеты опубликовали «Известия». Их уже подтвердили в Росстате.

«Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го», — подтвердили изданию в ведомстве.

Ранее на брифинге в Кабмине РТ сообщили, что максимальные цены на бензин в республике выросли на 2,92%.