«Нефтехимик» подписал контракт с экс-игроком «Зенита»
«Нефтехимик» подписал контракт с полузащитником Ильей Кубышкиным, сообщает пресс-служба нижнекамцев.
Футболист достался клубу бесплатно, он находился в статусе свободного агента. Игрок будет выступать за «Нефтехимик» под 96-м игровым номером.
До переезда в Нижнекамск Кубышкин играл за курский «Авангард», с которым игрок разорвал контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее он также выступал за чешский «Слован», где успел поиграть в квалификации Лиги Европы.
Кубышкин является воспитанником питерского «Зенита».СпортФутбол Татарстан
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