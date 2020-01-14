«Нефтехимик» подписал контракт с экс-игроком «Зенита»

«Нефтехимик» подписал контракт с полузащитником Ильей Кубышкиным, сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Футболист достался клубу бесплатно, он находился в статусе свободного агента. Игрок будет выступать за «Нефтехимик» под 96-м игровым номером.

До переезда в Нижнекамск Кубышкин играл за курский «Авангард», с которым игрок разорвал контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее он также выступал за чешский «Слован», где успел поиграть в квалификации Лиги Европы.

Кубышкин является воспитанником питерского «Зенита».