Александр Кожевников: «У «Ак Барса» не такие явные спады в игре, как у «Салавата»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мнением о конкуренции в Восточной конференции КХЛ.



— В Восточной конференции ситуация крайне запутанная. Почему для вас именно Казань и Балашиха — явные фавориты?

— Во-первых, по подбору игроков, по усилению состава по ходу сезона «Авангард» и «Ак Барс» — самые активные на Востоке. Во-вторых, их спады не такие явные, как у Уфы, Екатеринбурга или Магнитогорска. В-третьих, именно эти команды выходили в два последних финала плей-офф от Востока, то есть у них наработан кубковый опыт.

— На данном этапе чьи шансы на главный финал выше?

— Мне чуть больше нравится Казань. Очень важно, что там подключают к основе молодежь — в частности серебряных призеров чемпионата мира в Чехии Мифтахова, Журавлева и Воронкова. Возможно, у «Авангарда» тоже сильная школа, но его тренер Боб Хартли не рискует, ставит на опыт, на сиюминутный результат. Это спорная политика, но руководство, видимо, ее принимает, — сказал Кожевников.

Напомним, накануне появилась информация, что лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк летом может перейти в ярославский «Локомотив».