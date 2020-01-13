Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк летом может перейти в «Локомотив»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк следующим летом может перейти в ярославский «Локомотив», сообщают собственные источники «Реального времени».

Контракт шведского хоккеиста с уфимцами заканчивается после завершения нынешнего сезона-2019/20. Умарк ранее заявил, что готов рассмотреть предложение «Салавата», но в руководстве клуба не готовы к значительному повышению зарплаты игрока, так как в следующем сезоне в действие вступает потолок зарплат.

Приоритетом для хоккеиста в таком случае будет европейский клуб, однако агент хоккеиста уже провел переговоры с несколькими клубами из КХЛ. Наибольший интерес, по данным источника, выразил «Локомотив», который рассматривает вариант с предложением контракта Умарку на сумму в 150 млн рублей в год.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» разгромил у себя дома рижское «Динамо» (5:0). Нападающий Линус Умарк пропустил данную встречу.