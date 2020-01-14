В Госдуме предложили присвоить детям-сиротам новый статус

Костромская областная дума внесла в Госдуму законопроект о включении детей-сирот в число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как поясняют авторы законопроекта, меры по реализации в субъектах гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. Однако в федеральном законодательстве категория детей-сирот не относится к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Депутаты отмечают, что дети, оставшиеся без обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, как и дети, которые остались без попечения родителей.

«На основании изложенного, законопроектом в целях совершенствования правового регулирования предлагается уточнить перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнив его категорией «дети-сироты», — отмечается в тексте документа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

