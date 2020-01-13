В Госдуму внесено постановление об амнистии к 75-летию Победы

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту документа, амнистию предлагается распространить на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет и инвалидов.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.

