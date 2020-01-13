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Димитрис Прифтис: «Монако» — тяжелая команда, УНИКСу нужно им соответствовать»

17:51, 13.01.2020
Димитрис Прифтис: «Монако» — тяжелая команда, УНИКСу нужно им соответствовать»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках Кубка Европы против французского «Монако».

«Монако» — тяжелая команда с атлетичными игроками, которые играют действительно хорошо и в защите, и в нападении.

Нам в защите нужно соответствовать их скорости и агрессивной игре, а с другой стороны в нападении играть без потерь и иметь хорошие варианты для бросков.

Ведение мяча в защите, подборы и дальние броски будут чрезвычайно важны для обеих команд и во многом предопределят результат», — считает Прифтис.

Напомним, ранее УНИКС в гостях оказался сильнее литовского «Ритаса» (91:86).

СпортБаскетбол Татарстан
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