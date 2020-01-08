Новости спорта

23:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Еврокубок. УНИКС в гостях обыграл литовский «Ритас»

21:56, 08.01.2020
Еврокубок. УНИКС в гостях обыграл литовский «Ритас»
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС в гостевом матче второго этапа Кубка Европы по баскетболу одолел литовский «Ритас» (86:91).

Решающей стала третья четверть, в которой казанцы смогли выровнять игру и выйти вперед. Самым результативным в составе гостей стал Эррик Макколлум, набравший 20 очков.

«Ритас» (Литва) — УНИКС (Россия) — 86:91 (23:20, 16:16, 22:28, 25:27)
«Ритас»: Гирдзюнас (15 очков), Бендзюс (15), Буткявичюс (13).
УНИКС: Макколлум (20), Смит (16), Морган (16).

СпортБаскетбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров