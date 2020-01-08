Еврокубок. УНИКС в гостях обыграл литовский «Ритас»
УНИКС в гостевом матче второго этапа Кубка Европы по баскетболу одолел литовский «Ритас» (86:91).
Решающей стала третья четверть, в которой казанцы смогли выровнять игру и выйти вперед. Самым результативным в составе гостей стал Эррик Макколлум, набравший 20 очков.
«Ритас» (Литва) — УНИКС (Россия) — 86:91 (23:20, 16:16, 22:28, 25:27)
«Ритас»: Гирдзюнас (15 очков), Бендзюс (15), Буткявичюс (13).
УНИКС: Макколлум (20), Смит (16), Морган (16).
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