В Татарстане на 2027 год установят новые жилищные нормативы для села

Установленные нормативы будут использоваться при реализации жилищных программ, связанных со строительством и приобретением жилья на сельских территориях

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане установят новую стоимость одного квадратного метра жилья в сельской местности на 2027 год. Соответствующее постановление правительства республики в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, для расчета субсидий муниципальным районам на строительство или приобретение жилья по договорам найма стоимость одного квадратного метра составит 74 532 рубля. При расчете социальных выплат сельским жителям, направленных на улучшение жилищных условий, будет применяться показатель в размере 37 614 рублей за квадратный метр.

Принятое решение направлено на поддержку муниципальных образований и граждан, проживающих в сельской местности. Установленные нормативы будут использоваться при реализации жилищных программ, связанных со строительством и приобретением жилья на сельских территориях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Постановление устанавливает новые параметры на 2027 год с учетом прогнозного индекса-дефлятора по инвестициям в основной капитал. Одновременно документ признает утратившими силу ранее действовавшие нормативные акты по данному вопросу, принятые в 2025 году.

В пояснительных материалах отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из бюджета Татарстана.

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Наталья Жирнова