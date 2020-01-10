Сборы кинопроката в России за 2019 год составили рекордные 55,4 млрд рублей

По итогам 2019 года совокупные кассовые сборы кинопроката России составили 55,4 млрд рублей, что является рекордом. По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 10,3%.

Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, что на 11,3% меньше, чем в 2018 году — тогда суммарные кассовые сборы в прокате составили 13,8 млрд рублей. Снижение произошло впервые с 2015 года, сообщается на сайте Фонда кино.

Ранее фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой российской кинокомедией. На данный момент он собрал уже более 2 млрд рублей.