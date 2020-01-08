«Холоп» стал самой кассовой российской кинокомедией за всю историю проката

Фото: скриншот трейлера centpart.ru/ © Централ Партнершип

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой российской кинокомедией, собрав в прокате 1,877 млрд рублей.

Фильм посмотрели уже около 4,8 млн человек, сообщает «РИА Новости». В прокат фильм вышел 26 декабря 2019 года.

В киноленте рассказывается о представителе золотой молодежи Грише, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова и Иван Охлобыстин.

Напомним, что накануне также стал известен самый кассовый мультфильм в истории всего мирового кинематографа.