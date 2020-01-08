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«Холоп» стал самой кассовой российской кинокомедией за всю историю проката

20:37, 08.01.2020
«Холоп» стал самой кассовой российской кинокомедией за всю историю проката
Фото: скриншот трейлера centpart.ru/ © Централ Партнершип

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самой кассовой российской кинокомедией, собрав в прокате 1,877 млрд рублей.

Фильм посмотрели уже около 4,8 млн человек, сообщает «РИА Новости». В прокат фильм вышел 26 декабря 2019 года.

В киноленте рассказывается о представителе золотой молодежи Грише, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова и Иван Охлобыстин.

Напомним, что накануне также стал известен самый кассовый мультфильм в истории всего мирового кинематографа.

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