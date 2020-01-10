«Салават Юлаев» дома уступил московскому «Динамо»

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» (3:4).

За три минуты до конца матча уфимцы проигрывали сопернику 1:4, после чего дважды реализовали большинство. Однако, усилий хоккеистов «Салавата» не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Дублем в составе хозяев отметился Маннинен, три передачи на свой счет записал Умарк. У москвичей 4 (2+2) очка набрал нападающий Петерссон.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) - 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Голы:

0:1 (03:49) — Шипачёв (Петерссон);

0:2 (29:16) — Петерссон (Яшкин);

1:2 (39:44) — Маннинен (Умарк);

1:3 (43:23) — Петерссон (Яшкин, Чайковски, бол.);

1:4 (48:16) — Яшкин (Петерссон);

2:4 (56:41) — Маннинен (Ларсен, Умарк, бол.);

3:4 (59:48) — Хартикайнен (Сошников, Умарк, бол.).