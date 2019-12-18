В Татарстане пройдет конкурс семейных фермерских династий

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана при поддержке правительства РТ учредило республиканский конкурс — «Семейная фермерская династия Республики Татарстан». Победители получат по 100 тысяч рублей.

«В конкурсе могут принять участие члены одной семьи и их родственники (не менее двух глав КФХ), являющиеся фермерами не менее чем во втором поколении и имеющие статус действующего крестьянско-фермерского хозяйства. Главой династии признается глава КФХ в первом поколении», — говорится в сообщении Минсельхозпрода РТ.

Критериями конкурсного отбора являются количество членов КФХ и постоянных работников (1 балл за каждого члена КФХ и постоянного работника) и общий срок регистрации в государственном реестре индивидуальных предпринимателей семейной фермерской династии (1 балл за каждый год). Также КФХ не должны иметь задолженности по налогам.

Прием заявок и документов продлится до 17 января 2020 года.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришат Хабипов заявил, что индекс производства фермеров в Татарстане в этом году вырастет до 118%.

