Несколько клубов НХЛ интересуются вратарем «Ак Барса» Биляловым

Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов попал в сферу интересов нескольких команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает заокеанское издание Sportsnet.

Отмечается, что одним из заинтересованных клубов является «Торонто Мэйпл Лифз». С приглашением Билялова в клубе хотят решить проблему с отсутствием сменщика для основного голкипера Фредерика Андерсена.

В нынешнем сезоне казанский вратарь стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.

Билялов никогда не драфтовался в НХЛ, таким образом, он может перейти в любой из клубов. При этом сообщается, что сам вратарь еще не определился, желает ли он переехать в Америку уже в сезоне-2019/20.