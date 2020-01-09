СМИ: Иран случайно сбил украинский Boeing зенитной ракетой, разработанной в России

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся в Иране, был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор» (он разработан в России).

Об этом сообщили издания Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и американской разведке и CBS News. В военном ведомстве считают, что это произошло по ошибке.

Напомним, что 8 января в Иране потерпел крушение самолет украинской авиакомпании, вылетавший из Тегерана. В Сети появилось видео падения Boeing 737. Предварительная причина крушения — пожар в двигателе. На борту находились свыше 160 человек, никто не выжил.