Власти Ирана раскрыли причину крушения украинского Boeing

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Иранские власти назвали пожар в двигателе основной причиной крушения Boeing 737 украинской авиакомпании. Часть ответственности местный Минтранс возлагает и на пилота, пытавшегося предотвратить падение.

«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — приводит РБК цитату главы пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассима Низами. В Иране министерство курирует и вопросы гражданской авиации.

По уточненным данным, на борту самолета находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, передает «Интерфакс». ТАСС сообщает, что среди погибших нет россиян и всего два гражданина Украины.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Напомним, что сегодня утром потерпел крушение самолет украинской авиакомпании, вылетавший из Тегерана в Киев. В Сети появилось видео падения Boeing 737.