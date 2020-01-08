Украинский самолет потерпел крушение в небе над Ираном
Авиалайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение при взлете из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту самолета находились 180 пассажиров.
По предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность, передает ТАСС.
Рейс направлялся из Ирана на Украину. Он должен был долететь до Киева.
В Сети уже появилось видео крушения. На записи видна светящаяся точка, утверждается, что это и есть украинский Boeing-737, упавший в Иране.
Происшествия
BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 8 января 2020 г.
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