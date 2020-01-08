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Украинский самолет потерпел крушение в небе над Ираном

07:18, 08.01.2020
Украинский самолет потерпел крушение в небе над Ираном
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиалайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение при взлете из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту самолета находились 180 пассажиров.

По предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность, передает ТАСС.

Рейс направлялся из Ирана на Украину. Он должен был долететь до Киева.

В Сети уже появилось видео крушения. На записи видна светящаяся точка, утверждается, что это и есть украинский Boeing-737, упавший в Иране.

Происшествия
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