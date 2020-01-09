Участников Великой Отечественной войны предложили освободить от платы за коммунальные услуги

Депутат Госдумы РФ Андрей Кузьмин (ЛДПР) внес законопроект об освобождении участников Великой Отечественной войны от платы зак коммунальные услуги. Инициатива связана с наступающей годовщиной 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.



Законопроект предлагает освободить ветеранов «от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения…, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), жилых помещений независимо от вида жилищного фонда».

Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета в виде увеличения объема субвенций регионам РФ на меры социальной поддержки — 577,5 млн рублей в 2020 году и 540,6 млн рублей в 2021 году.

Напомним, на 1 ноября 2019 года на территории России проживали 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны.