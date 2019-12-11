В России насчитывается более 60 тысяч участников Великой Отечественной войны

На 1 ноября на территории России проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа».

«Приравненных к ним лиц и членов их семей — почти 1 млн 89 тысяч человек», — цитирует ее RT.

Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку по поводу информации о лишении ветерана Великой Отечественной войны Михаила Павлова социальных субсидий. СМИ сообщили, что он остался без положенных надбавок к пенсии из-за того, что в соцзащите его ошибочно признали умершим. Фронтовика также исключили из списка на получение юбилейной медали к 75-летию Победы.