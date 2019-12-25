Эксперт рассказал о правильном режиме сна в новогодние праздники

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон рассказал о правильном режиме сна в новогодние праздники.

Так, специалист объяснил, что после празднования Нового года не стоит отсыпаться слишком долго, поскольку вечером будет тяжело засыпать. Для того чтобы побороть усталость, достаточно поспать днем 40—45 минут.

Сомнолог отметил, что не всем удается провести 1 января, не сбиваясь с привычного графика. В этом случае следует придерживаться его хотя бы на следующий день.

«Второго числа нужно встать в нормальное время. Опять стараться днем не спать и лечь в привычное время. Если подчиняться желанию уснуть, то ритм будет меняться, смещаться», — объяснил Ковальзон.

Также он подчеркнул, что следует соблюдать меру в напитках, помогающих не уснуть. К таким относятся: кофе, чай, какао, передает НСН.

Ранее врач назвал наименее вредный алкогольный напиток.