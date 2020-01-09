Соцсети: на Ленинской дамбе в Казани произошло столкновение автобуса и двух легковушек
Вчера вечером на Ленинской дамбе по направлению к «Чаше» произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса. Кадрами с места случившегося поделились пользователи в соцсетях.
Так, на них видно автобус, в который врезалась иномарка. Машина имеет серьезные повреждения. Неподалеку стоит еще один легковой автомобиль.
Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось, что на площади Свободы в Казани, напротив здания кабмина РТ, столкнулись две иномарки — BMW и Toyota.
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