Соцсети: на Ленинской дамбе в Казани произошло столкновение автобуса и двух легковушек

Фото: скриншот

Вчера вечером на Ленинской дамбе по направлению к «Чаше» произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса. Кадрами с места случившегося поделились пользователи в соцсетях.

Так, на них видно автобус, в который врезалась иномарка. Машина имеет серьезные повреждения. Неподалеку стоит еще один легковой автомобиль.

Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы в Казани, напротив здания кабмина РТ, столкнулись две иномарки — BMW и Toyota.

