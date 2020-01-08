В Казани на площади Свободы столкнулись две иномарки

На площади Свободы в Казани, напротив здания кабмина РТ, столкнулись две иномарки — BMW и Toyota. В результате аварии пострадал ребенок, находившийся в BMW.

Как пишут СМИ, водитель автомобиля Toyota поворачивал со стороны БКЗ. BMW, в свою очередь, двигался по улице Большой Красной. Авария могла произойти из-за того, что Toyota не уступила BMW дорогу.

Пострадавшего в ДТП ребенка госпитализировали в ДРКБ, добавляет «Татарстан-24». Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, в начале января в Татарстане в лобовом столкновении погибла семья с годовалым ребенком.