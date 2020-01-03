В Татарстане в лобовом столкновении погибла семья с годовалым ребенком

Фото: "Татар-Информ"

Сегодня на трассе Казань-Оренбург в результате лобового столкновения погибли три человека, среди которых годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

ДТП произошло на 108 км автодороги Казань — Оренбург. Водитель автомобиля “Шевроле Кобальт” не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с двигавшимся “Шкода Октавия”. В результате 25-летний водитель и 24-летний пассажир “Шевроле” погибли на месте. Годовалый ребенок из этого же автомобиля скончался в больнице. Водитель и три пассажира второго автомобиля, среди которых тоже есть ребенок до года, с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются, передает пресс-служба МВД по РТ.