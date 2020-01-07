«Джокер» Филлипса оказался в лидерах по числу номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на премию. В лидерах по числу номинаций оказался фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.

Фильм претендует на 11 наград. В их числе: «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс), «Лучший сценарий» и другие.

На втором месте по числу номинаций — «Однажды в Голливуде», представленный в 10 категориях, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Хоакин Феникс получил кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в фильме «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.

