Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»

Хоакин Феникс получил кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» за роль в фильме «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.

На награду в этой номинации также были номинированы Джаред Харрис за работу в сериале «Чернобыль», Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»), Саша Барон Коэн («Шпион») и Крис Эбботт («Уловка-22»), передает NBC.

Ранее национальное общество кинокритиков США признало фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо лучшей картиной 2019 года.

