Кинокритики из США выбрали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо лучшей картиной 2019 года.
Как сообщается на сайте организации, фильм также забрал награду за лучший сценарий.
Лучшим режиссером стала Грета Гервиг («Маленькие женщины»), лучшим актером — Антонио Бандерас («Боль и слава»), лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс («Диана»).
Ранее стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».ОбществоКультура
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