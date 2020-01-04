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Полуфинал МЧМ-2020 Россия — Швеция покажет Первый канал

10:25, 04.01.2020
Полуфинал МЧМ-2020 Россия — Швеция покажет Первый канал
Фото: fhr.ru

Сегодня, 4 января, пройдет полуфинальный матч между сборными России и Швеции в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Встречу в прямом эфире покажет Первый канал. Изменение в сетку вещания канала было внесено накануне, после победы россиян в четвертьфинале над Швейцарией (3:1).

Начало полуфинальной встречи — в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что все другие матчи сборной России на МЧМ-2020 были показаны на телеканале «Матч ТВ».

СпортХоккей
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