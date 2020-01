Чем проще, тем лучше: казанец Воронков выводит Россию в полуфинал МЧМ

Швейцарцы пройдены не без труда

Четвертьфинальный расклад для России оказался более чем благоприятным — вместо неудобных финнов в соперники внезапно угодила сборная Швейцарии — команда тоже очень неприятная, «колючая», но проходимая. На льду альпийская дружина действительно серьезно «побрыкалась», но усилиями хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и компании ее сопротивление удалось-таки смять. Наша сборная традиционно набирает обороты по ходу турнира, а четвертьфинал стал лучшим поединком для казанского нападающего, оформившего дубль. «Реальное время» рассказывает, как Воронков сделал два простых, но таких важных гола, которые и вывели его команду в полуфинал.

Удачное начало года для россиян

Если 1 января кто-то и проснулся с мыслями о хоккее (верим, что такие люди существуют), то год для них начался с удачи — соперником сборной России на молодежном чемпионате мира стала Швейцария. А ведь еще за день до того тренеры прогнозировали , что уже на стадии четвертьфинала с вероятностью 90% придется столкнуться с неуступчивой сборной Финляндии, которая остается чуть ли не главным проклятием российских команд. Достаточно вспомнить только Сочи-2014 или даже последний чемпионат мира в Словакии. На молодежном уровне финны тоже не раз выбивали россиян из турнира в плей-офф. Так что встречаться с соседями в таком, пока еще неокрепшем состоянии на столь ранней стадии было бы очень некстати.

Любой, кто следит за «молодежкой» хотя бы пару-тройку лет, знает, что брагинские команды традиционно очень нестабильны на групповых этапах МЧМ, но к плей-офф крепнут и обретают свою игру. Так было и на текущем турнире: две крупные победы — 6:0 над Канадой и 6:1 над Германией — чередовались с поражениями от США и Чехии. Российскую команду на групповой стадии явно потряхивало.

Две крупные победы — 6:0 над Канадой и 6:1 над Германией — чередовались с поражениями от США и Чехии. Фото fhr.ru

Швейцарцы уже «снимали» тренеров российской сборной на МЧМ

Впрочем, и швейцарцы на нынешнем турнире — далеко не подарок. Второе место, занятое ими в группе «A», показывает, что молодежь в этой стране из года в год прибавляет, так что относиться к Швейцарии как к команде второго эшелона на таком уровне точно не стоит. Под самый Новый год она, кстати, без особого труда вынесла тех самых финнов — 5:2. А до этого одолела словаков и казахов.

То ли чтобы добавить мотивации молодым парням, то ли от избытка патриотических чувств помощник Брагина Игорь Ларионов даже выдал пламенную речь об обиженной «старшей» российской сборной (речь о фактически втором ее составе, выезжающем на второсортные турниры).

— Главное — не забыть, что швейцарцы сделали с нашей олимпийской командой две недели назад. Вы знаете счет, да? 8:2. Напомним, как они унизили наших старших братьев, это будет лучшая мотивация. Прошлись по моментам, которые ожидаем от швейцарцев, поработали в большинстве. Сейчас главное — настрой, он боевой. И дисциплина, — рассказал Ларионов Sport24.

Но куда лучшим мотивационным эффектом обладает история десятилетней давности, когда сборная России уступила Швейцарии в овертайме (2:3) ровно на той же стадии МЧМ в Канаде. То поражение немедленно окрестили «позорным», ведь состав у нашей команды был более чем боевой — Владимир Тарасенко, Кирилл Петров, Иван Телегин, Александр Бурмистров и др.

Именно тогда с поста главного тренера «молодежки» был снят Владимир Плющев. Едва ли не стопроцентная вероятность потерять свой пост была и у Брагина при подобном раскладе. Тем более что в кулуарах уже давно ходят разговоры, что Ларионов рядом со сборной неспроста — якобы именно ему передаст свой планшетник многолетний наставник команды после этого чемпионата мира.

Это плохое решение

Между тем к Ларионову только за первые три матча нынешнего чемпионата вопросов набралось больше, чем к Брагину за несколько лет у руля сборной. Во-первых, большинство нашей команды (за которое отвечает Ларионов) было настолько ужасающим, что первый гол при розыгрыше лишнего в игре с немцами спортивные СМИ и телеграм-каналы прямо-таки смаковали.

Лишь брагинские перестроения позволили России оформить первые шайбы в большинстве. Ларионов же тянул одеяло на себя, стараясь приписать себе все заслуги за удачный матч, и перед игрой со Швейцарией.

— Как планируем улучшить игру Денисенко и Хованова? Пока это внутренняя часть, мы о ней не можем говорить. Мы верим до конца в игроков. Марченко тоже не мог забить три игры, а вчера его прорвало. Морозов с немцами провел отличный матч, но никак не может забить. Здесь нужен тонкий подход к игрокам, и мы ведем с ними беседы. От Денисенко и Хованова мы ждем продуктивности, и я не сомневаюсь, что они завтра выйдут и проведут свой лучший матч, — обещал второй тренер нашей сборной.

Ларионов же настаивал, что Аскаров должен начинать первый матч плей-офф, а «сухие» 6:0 казанца Мифтахова с Канадой — это не аргумент.

— Я бы поставил Аскарова, считаю, что он должен войти в плей-офф как первый вратарь. Мифтахов выиграл у Канады со счетом 6:0? Безусловно. У Мышкина было 6:0 в Нью-Йорке против сборной звезд. При всем уважении к любому вратарю, Мифтахов, Мышкин, Аскаров, Третьяк — это решение, которое делается по текущему турниру, — говорил Ларионов «Чемпионату» в преддверии игры.

Состав тренеры решили перетасовать даже в сравнении с удачной игрой против немцев. Денисенко — Хованов — Соколов вышли в первой тройке нападающих, Романов и Галенюк — в защите. Дорофеев — Морозов — Александров — второе звено и Пыленков — Замула в обороне. Марченко — Воронков — Подколзин и Мисюль — Журавлев составили третье сочетание, а Соркин — Круглов, Грошев, Малышев и «проштрафившийся» Ртищев — четвертое.

Ну а Ярослав Аскаров действительно вышел в старте и уже на 6 минуте показал, что как минимум не зря был выбран тренерами. Оставленным щитком он эффектно спас ворота нашей сборной, когда швейцарцы добивали после отскока от Аскарова же — благо шайба с «пера» у Тима Берни соскочила и четкого броска не получилось. Собственно, помимо этого момента ничего серьезного альпийская сборная в первом периоде создать не смогла.

Уже вскоре Россия получила первое большинство, и Кирилл Марченко почти в упор расстреливал вратаря швейцарцев из правого круга, но угодил в крестовину.

Журавлев мог открывать счет за две минуты до перерыва, когда получил прямо «на крюк» при накате на ворота, но не сумел прошить вратаря. По моментам российская команда однозначно превосходила соперника, вот только реализация хромала.

Победили за счет простоты

Голы пришли уже на старте второго отрезка игры. Денисенко, видимо, надоели попытки прорваться к воротам швейцарцев — он бросил от синей, а Воронков добил после отскока. Швейцарцы в этот момент смотрели хоккей, видимо, не ожидая, что россияне решат действовать так просто.

POWER PLAY GOAL! Dmitry Voronkov from Grigori Denisenko and @russiahockey takes a 1-0 lead at the start of the second. #WorldJuniors pic.twitter.com/pMDjSvWg1B — IIHF (@IIHFHockey) 2 января 2020 г.

После этого россияне окончательно закрыли соперника в его зоне и не выпускали еще минуты две. Но в какой-то момент перенервничали и зачем-то начали то и дело удаляться, и уже вскоре пропустили. И кроме того, полностью утратили ритм и доминирование на льду.

Жобина оставили абсолютно одного на пятаке наших ворот, и Аскаров с двумя добиваниями уже не справился.

GOAL! @SwissIceHockey 's Gaetan Jobin snags the puck off Danil Pylenkov’s skate and we have a tie game here in Trinec! 1-1 #WorldJuniors pic.twitter.com/pRVm8tfLFQ — IIHF (@IIHFHockey) 2 января 2020 г.

С большим трудом пришлось возвращать себе хоть какое-то преимущество на льду. Но когда вернули, команду Валерия Брагина было уже не остановить.

В середине периода Хованов отобрал шайбу у борта, отдал ее вперед, сам убежал к воротам, а получил обратно от Денисенко уже на пятаке — оставалось только подставить клюшку.

Ну а Воронков оставался в этой игре как минимум самым активным и точно одним из самых опасных, так что уйти без дубля казанскому хоккеисту было бы несправедливостью. Получив очередное большинство, россияне начали исполнять один и тот же трюк — набросы от синей на подставление клюшки. Практиковали упорно, пока у Воронкова не получилось-таки протолкнуть шайбу.

After scoring off a perfectly placed pass from Denisenko earlier in the period, Alexander Khovanov returns the favor with a perfect pass of his own to Dmitri Voronkov who scores his 2nd goal of the game! 3-1 @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/VcLaCU5haV — IIHF (@IIHFHockey) 2 января 2020 г.

Как показали и первый, и второй гол Воронкова, мудрить со швейцарцами не стоило. Все заброшенные шайбы вытекали из простых действий: наброс — добивание — гол, наброс — подставление — гол.

В третьем периоде Воронков заработает на себе еще пару удалений и поможет сохранить счет. Голов уже не будет, но, безусловно, казанец станет самым полезным игроком матча. Хотя организаторы и отдадут приз лучшему игроку Аскарову. Далее нас ждет жеребьевка — соперник по полуфиналу определится сегодня, после того как будут сыграны все четвертьфинальные игры.