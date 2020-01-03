В России изменился закон о любительской рыбалке

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве.

Теперь свободно рыбачить можно только на открытых водоемах, где не выращивают рыбу целенаправленно. Фирма, арендующая для разведения рыбы часть водоема, продолжит свою работы до тех пор, пока у нее не закончится контракт.

Водоемы, специально созданные для разведения рыбы, для свободной рыбалки закрыты. Порыбачить там можно только за деньги, пишет «Российская газета».

Кроме этого для любительской рыбалки запрещается использовать жаберные сети. Их могут применять только некоторые категории рыбаков в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Установлены суточные нормы ловли рыбы.