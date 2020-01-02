Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об «антисемитской свинье» Липском

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о взглядах польского дипломата Юзефа Липского, служившего послом в Германии в 30-е годы. Религиозный деятель не согласен со словами российского лидера, назвавшего Липского «антисемитской свиньей».

«Польша, о чем нельзя забывать, поощряла эмиграцию 10% еврейского меньшинства. Но делала это в сотрудничестве с сионистским движением, которому тайно предоставляла военную поддержку», — цитирует RT совместное заявление Шудриха и главы Союза еврейских общин в Польше Клары Колодейской-Полтын.

В этом же заявлении подчеркивается, что посол Липский лично поддерживал многих евреев, изгнанных Третьим рейхом в 1938 году.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов Путина, который назвал Липского «антисемитской свиньей» и «сволочью».