«Ак Барс» признал 95-летнюю женщину болельщицей года

«Ак Барс» представил десятку главных событий прошедшего, 2019 года в жизни казанского клуба.

Лучшей болельщицей клуб признал 95-летнюю Фатиму Шигапову. В сентябре, в день пожилых людей, женщина впервые побывала на матче любимой команды. После игры она встретилась с нападающим Данисом Зариповым, который в свою очередь был отмечен клубом в номинации «татарин года».

Также в топ-10 событий вошли смена главного тренера, рекорд вратаря Тимура Билялова, а также вручение тюбетейки лучшим игрокам победных матчей.

Напомним, после 41 проведенного матча «Ак Барс» занимает первую строчку в Восточной конференции КХЛ.