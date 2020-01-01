Новости спорта

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» признал 95-летнюю женщину болельщицей года

10:40, 01.01.2020
«Ак Барс» признал 95-летнюю женщину болельщицей года
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил десятку главных событий прошедшего, 2019 года в жизни казанского клуба.

Лучшей болельщицей клуб признал 95-летнюю Фатиму Шигапову. В сентябре, в день пожилых людей, женщина впервые побывала на матче любимой команды. После игры она встретилась с нападающим Данисом Зариповым, который в свою очередь был отмечен клубом в номинации «татарин года».

Также в топ-10 событий вошли смена главного тренера, рекорд вратаря Тимура Билялова, а также вручение тюбетейки лучшим игрокам победных матчей.

Напомним, после 41 проведенного матча «Ак Барс» занимает первую строчку в Восточной конференции КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров