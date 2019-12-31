«Вертолеты России» передали Минобороны РФ второй Ми-38Т, произведенный на КВЗ
Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т, произведенный на Казанском вертолетном заводе.
«Холдинг «Вертолеты России» передал Минобороны РФ вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом. Это уже вторая машина данной серии, поставленная Минобороны в рамках гособоронзаказа», — передает ТАСС.
Уточняется, что самолет прошел все виды испытаний, предусмотренных условиями контракта.
Ранее сообщалось, что казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил сертификат производителя для серийного производства нового гражданского вертолета Ми-38 от Росавиации.
Справка
Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением: в салоне могут разместиться до 40 десантников. Вертолет может быть переоборудован в санитарный, также есть возможность установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая «арктический» вариант.
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