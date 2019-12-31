«Вертолеты России» передали Минобороны РФ второй Ми-38Т, произведенный на КВЗ

Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т, произведенный на Казанском вертолетном заводе.

«Холдинг «Вертолеты России» передал Минобороны РФ вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом. Это уже вторая машина данной серии, поставленная Минобороны в рамках гособоронзаказа», — передает ТАСС.

Уточняется, что самолет прошел все виды испытаний, предусмотренных условиями контракта.

Ранее сообщалось, что казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» получил сертификат производителя для серийного производства нового гражданского вертолета Ми-38 от Росавиации.

