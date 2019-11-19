Казанский вертолетный завод получил сертификат для серийного выпуска нового вертолета Ми-38

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») получил сертификат производителя для серийного производства нового гражданского вертолета Ми-38 от Росавиации.

Отмечается, что первый вертолет будет поставлен заказчику до конца года.

«В этом году Казанский вертолетный завод изготовил первый гражданский Ми-38 с салоном повышенной комфортности, который в эти дни принимает участие на Международном авиасалоне Dubai Airshow. Полученный сертификат Росавиации подтверждает, что КВЗ готов к серийным поставкам вертолетов данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков», — рассказал управляющий директор ПАО «КВЗ» Юрий Пустовгаров.

Вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и другим основным характеристикам. Также вертолет обладает максимальной взлетной массой 15,6 тонны и способен брать на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза. На борту может находиться 30 человек.

Дальность полета составляет до 1 тыс. километров. Ми-38 оснащен новым двигателями отечественного производства, авариестойкой топливной системой, дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России») передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) два вертолета «Ансат» с медицинскими модулями.

