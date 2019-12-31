В Татарстане на пожаре погиб мужчина, надышавшись дымом

В Татарстане пожилой мужчина погиб, надышавшись дымом на пожаре.

Звонок в экстренные службы поступил в 8.17. Очевидец сообщил, что в селе Поисево Актанышского района республики горит небольшой частный дом.

Пожарным потребовалось около часа, чтобы ликвидировать возгорание. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. По предварительным данным, он отравился продуктами горения.

Площадь пожара составила 48 кв. метров. Причины трагедии предстоит выяснить, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что утром 31 декабря в Уфе произошел пожар в заброшенном здании на улице Собинова.

