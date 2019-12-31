Утром в Уфе на пожаре погибли два человека
Утром 31 декабря в Уфе произошел пожар в заброшенном здании на улице Собинова. В результате погибли два человека.
Сообщение о возгорании поступило в 05:58 (03:58 мск), сообщает пресс-служба башкортостанского главка МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в неэксплуатируемом здании 15х7м», — передает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
Пожар был локализован в 06:18. Открытое горение ликвидировано в 06:22. На месте происшествия были обнаружены два тела. Личности погибших устанавливаются.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. На месте работает испытательная пожарная лаборатория.Происшествия Башкортостан
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