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Манцарис покинул УНИКС и перейдет в греческий «Промитеас»

18:22, 29.12.2019
Манцарис покинул УНИКС и перейдет в греческий «Промитеас»
Фото: vk.com/unicsbasket

Разыгрывающий Вангелис Манцарис покинул расположение казанского УНИКСа, сообщает Sportando.

По данным источника, баскетболист перейдет в греческий «Промитеас», занимающий в чемпионате Греции вторую строчку.

Отметим, что Манцарис стал игроком УНИКСа нынешним летом, впервые в карьере покинув греческий чемпионат. За казанский клуб разыгрывающий провел 21 матч, набирая в среднем чуть более 4 очков.

Ранее УНИКС объявил о подписании контракта с американским игроком Джорданом Теодором.

СпортБаскетбол Татарстан
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