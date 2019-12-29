Манцарис покинул УНИКС и перейдет в греческий «Промитеас»
Разыгрывающий Вангелис Манцарис покинул расположение казанского УНИКСа, сообщает Sportando.
По данным источника, баскетболист перейдет в греческий «Промитеас», занимающий в чемпионате Греции вторую строчку.
Отметим, что Манцарис стал игроком УНИКСа нынешним летом, впервые в карьере покинув греческий чемпионат. За казанский клуб разыгрывающий провел 21 матч, набирая в среднем чуть более 4 очков.
Ранее УНИКС объявил о подписании контракта с американским игроком Джорданом Теодором.СпортБаскетбол Татарстан
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