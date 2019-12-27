УНИКС подписал контракт с разыгрывающим Теодором

Баскетбольный УНИКС подписал договор с разыгрывающим Джорданом Теодором. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с американским разыгрывающим рассчитан до конца текущего сезона 2019/2020.

Ранее Теодор выступал за турецкий «Бешикташ». В нынешнем сезоне чемпионата Турции американец набирал в среднем 15,1 очка и 6,8 передачи за игру.

Выступая за греческий АЕК в начале года Теодор был признан лучшим игроком победного для своей команды Межконтинентального кубка-2019.