Елизавета Туктамышева: «Возможно, чемпионат России — последний старт в этом сезоне»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что чемпионат России-2020 может стать для нее последним стартом в текущем сезоне.

«Мы еще не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне.

Да, хочется исполнить четверной тулуп в соревновательной обстановке, но посмотрим», — сказала Туктамышева.

Отметим, что в произвольной программе на чемпионате России фигуристка впервые в своей карьере выполнила попытку исполнения четверного прыжка, но упала. В итоге Туктамышева заняла 4-е место, уступив трем представительницам тренера Этери Тутберидзе.