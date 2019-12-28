Дюпин и Уремович продлили контракты с «Рубином»

Вратарь Юрий Дюпин и защитник Филип Уремович продлили контракт с «Рубином». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Новые соглашения рассчитаны до окончания сезона 2022/2023 и до окончания сезона 2023/2024 соответственно.

31-летний Дюпин перешел в «Рубин» летом нынешнего года. За казанскую команду он сыграл в 19 матчах, в семи из которых он сохранил свои ворота «сухими».

22-летний Уремович является игроком «Рубина» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 17 матчах и получил восемь желтых карточек.

Напомним, ранее агент Уремовича сообщил, что игрок не намерен покидать казанский клуб зимой, несмотря на интерес со стороны команд из Английской премьер-лиги.